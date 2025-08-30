Hayvanları zehirleyerek katleden cani gözaltında: Etleri çocuklara dağıttırmış

İzmir’in Selçuk ilçesinde 10 köpek ve 5 kedinin zehirlenerek ölmesi üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameralarına yansıyan üç çocuğun ifadeleriyle 53 yaşındaki A.S. gözaltına alındı.

Belevi Mahallesi’nde önceki gün hayvanların öldüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde, hayvanların tavuk etiyle zehirlendiği tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numuneleri gıda kontrol laboratuvarına gönderdi.

ETLERİ ÇOCUKLARA DAĞITTIRMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, üç çocuğun sokak hayvanlarına tavuk eti bıraktığını belirledi. Çocukların ifadelerine göre, mahallede yaşayan A.S., kendilerine tavuk etlerini verip dağıtmalarını istedi ve etlerin zehirli olduğunu bilmediklerini söyledi.

Çocukların beyanları doğrultusunda şüphelinin kimliği tespit edilerek jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.S., ifadesinde birkaç gün önce bir köpeğin kendisine saldırıp ısırdığını öne sürerek, bu nedenle çocuklara zehirli etleri dağıtmalarını istediğini savundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

