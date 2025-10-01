Haydar Dümen’in 222 milyonluk köşküne çöken çete lideri yakalandı

Haydar Dümen’in 222 milyonluk köşküne çöken çete lideri yakalandı
Yayınlanma:
3 yıl önce hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen'i 222 milyon TL değerindeki köşküne çöken tefecilik çetesi lideri, kuzeninin ihbarıyla yakalandı. Kuzeni yaşananları tek tek anlattı.

3 yıl önce vefat eden ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, paraya sıkışınca tefecilerin tuzağına düşmüş ve servet değerindeki köşkünü kaybetmişti. Yakınının ele verdiği çete lideri yakalandı.

Hem eşinin tedavisini sağlamak hem de kendini geçindirmek için 5 milyon TL'ye ihtiyaç duyan Gül Dümen, tefecilik yapan bir çete liderine gitti.

Tefeci, Gül Dümen'e istediği paraya karşılık teminat olarak, 222 milyon TL değerindeki 5 katlı köşkü üzerine geçirdi. Çete liderinin kuzeni Tahsin Aksu, "Sanki gerçek bir satışmış gibi bunun girdi çıktılarını yapıyor. 20 milyon ise evin değeri, 20 milyon para atıyor hesabına. Bu parayı tekrardan Gül Hanım'a çektirip geri alıyor." dedi.

KÖŞKTEN SONRA PARASINI DA ALDI

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu’nun haberine göre, bu işlemlerin ardından Gül Dümen'i arayan tefeci, "Seninle iş yapacağız" diyerek bu kez 77 bin dolarını aldı. Çaresiz kalan Gül Dümen, tefeciden parasını ya da evini geri istedi. Ancak evi bir yapımcıya sattığını söyleyen tefeci, bu talebi reddetti.

Satışla ilgili konuşan tefecinin kuzeni Tahsin Aksu, "Gül Hanım'ın haberi yokken bu evi 27.5 milyona bir film yapımcısına sattı. Tefeciler, liderle beraber Gül Hanım'ı sıkıştırıyor, şoförünü darp ediyorlar, sürekli tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

KUZENİ İHBAR ETTİ

Gül Dümen, tefeciden şikayetçi olurken, 16 aydır aranan çete lideri bir ihbar sonucu yakalandı. Tefecinin kuzeni Tahsin Aksu, "Birçok mağdurun bu ticari ilişkilerine şahit oldum, dolandırılmalarına şahit oldum. Ben bu dosyada tanık oldum. Aynı zamanda çete lideri benim ikinci dereceden kuzenim olur. Tanık olduğum için de kendim de çok tehdit ediliyorum, hala da tehdit ediliyorum" diyerek kuzenini ihbar etti.

Çete lideri, annesinin evinde, güvercinlik olarak kullanılan çatı katında yakalandı.

"14 KİŞİLİK BİR ÖRGÜT DAHA VAR DIŞARIDA"

Çete lideri olan kuzeninin yakalanmasını sağlayan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi zaten çok büyük bir tefeci. Abisi de tefecilikten, dolandırıcılıktan şu an kendisi de cezaevinde. Hala devam ediyorlar. Örgüt çok büyük. 14 kişilik bir örgüt daha var dışarıda. Bu konuyla ilgili de savcılığa ifade verdim."

Kaynak:Ekol TV

