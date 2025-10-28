Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı

Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, bugün 13 ilde ve yarın 4 ilde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 28 Ekim 2025 Salı günü için Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü için Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı uyardı: İstanbul ve 7 il için "sarı" kodlu sağanak geliyorİçişleri Bakanlığı uyardı: İstanbul ve 7 il için "sarı" kodlu sağanak geliyor

"VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLSUN"

Son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği işaret edilerek, "Çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

