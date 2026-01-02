Havalar soğuk yürekler sımsıcak: Buzağısını sobanın başında ısıttı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Şenyayla Mahallesi’nde dünyaya gelen buzağı, zorlu hava koşulları nedeniyle soğuktan etkilendi. Bunun üzerine küçük buzağı, sahibi tarafından eve getirildi.

BUZAĞIYI SOBANIN KENARINDA ISITTI!

Buzağı, sobanın kenarında ısıtılırken fön makinesiyle kurtuldu. Yürekleri ısıtan o anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Osmaniye’de yürekleri ısıtan anlar! Yavru kediyi sahiplenip omzunda eve götürdü

AHIRA KARDA TÜNEL AÇARAK ULAŞTI!

Çınar ilçesine bağlı kırsal Bellitaş Mahallesi'nde ise, yoğun kar yağışı nedeniyle ahıra gidemeyen bir vatandaş, karı kazarak tünel açtı. Vatandaş, açtığı tünel sayesinde ahıra ulaşarak hayvanların bakımını yaptı.

Çermik ilçesinde ise bir vatandaşın yaptığı kardan Hello Kity'e makyaj yaptığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.