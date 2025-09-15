Havai fişekler yangına davetiye çıkardı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçtan atılan havai fişek, tarlada anız yangınının çıkmasına yol açtı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde hareket halinde olan hafif ticari araçtan gece saatlerinde havai fişek atıldı. Peş peşe patlayan havai fişekler yol kenarında bulunan tarlada anız yanına sebep oldu.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ!
Beyaz renkli hafif ticari araç olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Aynı zamanda, havai fişek kullanımının çok sayıda kuşun ölümüne yol açtığı da biliniyor.
Kaynak:DHA