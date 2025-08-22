Havai fişek fabrikasında korkunç patlama! 2 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ise depoda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki binalara ve araçlara zarar verdi. Bu sırada olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık yetkilisi Summaiya Syed, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangın devam ettiği sırada zaman zaman yeni patlamalar da yaşandı. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede araç trafiği de durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede müdahale etti.

YANGININ NEREDEYSE KONTROL ALTINA ALINDI

Acil durum müdahale ekiplerinden Hassaanul Haseeb Khan, yangının yaklaşık yüzde 70'inin kontrol altına alındığını söyledi.

