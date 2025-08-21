Havai fişek deposunda yangın: 12 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir havai fişek deposunda çıkan yangında en az 12 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının şehrin işlek bölgelerinden birinde bulunan depoda başladığını açıkladı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangına, bilgi alır almaz itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

DEPODA HAVAİ FİŞEKLER BULUNUYORDU

Yangın sırasında depoda havai fişekler bulunduğu, yaralananların olduğu bildirildi. Ambulans ve kurtarma ekipleri olay yerinde müdahaleye devam ediyor.

TRAFİK ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar kullanılması yönünde uyarılar yapıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenli ve sorunsuz geçiş için trafik hattını arayarak bilgi almalarını tavsiye etti.

YANGIN RİSKİ VE ALTYAPI SORUNLARI

Uzmanlar, Pakistan genelinde binalarda sık sık yangın çıktığını belirtiyor. Yetersiz altyapı, güvenlik yönetmeliklerinin zayıf uygulanması ve ihmalkârlık, yangın riskini artırıyor. Birçok yapıda uygun yangın çıkışı, alarm ve acil durum protokolleri bulunmuyor; hatalı elektrik tesisatı ve aşırı yüklenmiş güç sistemleri kısa devre riskini yükseltiyor.

GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK YANGINLAR

Karaçi'de bu yılın başında ve Haziran ayında gerçekleşen büyük yangınlar, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve ciddi maddi kayıplara yol açmıştı. Her iki yangın da saatler süren müdahaleler sonucu kontrol altına alınabilmişti.