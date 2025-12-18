Beluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Dava ertelendi

6 Şubat depremlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yıkılan Beluk Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturmada, binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan ile aralarında dönemin belediye imar yetkililerinin de bulunduğu toplam 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme, sanıklar hakkında yürütülen dosyaların birleştirilmesine karar verdi.

MAĞDUR YAKINLARINDAN "İHLAL" TEPKİSİ

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan ve depremde ailesini kaybeden Oğuz Soyubey, ev hapsinde bulunan sanık Abdullah Yeldan'ın adli kontrol hükümlerini defalarca ihlal ettiğini savundu. Sanığın elektronik kelepçe yasağını 3 kez ihlal ettiğini öne süren Soyubey, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise tutuklama talebini reddederek, mevcut adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

10 kişinin yaşamını yitirdiği Beluk Apartmanı davasında kamu görevlilerine soruşturma izni

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Duruşmanın ertelenme gerekçesi olarak dosyada beklenen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmamış olması gösterildi. Bir sonraki celsenin yaklaşık 14 ay sonraya, 26 Şubat 2026 tarihine bırakılması tepkilere neden oldu.

HUKUKÇULARDAN ADALETSİZLİK UYARISI

Duruşma sonrası açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şube Başkanı Baran Taygun Metin, 11. Yargı Paketi’nin deprem sanıklarına sağlayabileceği avantajlara dikkat çekerek bu durumun adaletsizliği derinleştireceğini ifade etti. Metin, konuyla ilgili yarın basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.