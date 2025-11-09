Hatay'da konteyner kent krizi büyüyor! Depremzede öğretmenlere bir hafta mühlet

Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'ın Defne ilçesinde, öğretmenlerin ve diğer kamu görevlilerinin konakladığı konteyner kentin boşaltılması için bir haftalık süre tanındı. AFAD tarafından gönderilen mesajla tebliğ edilen karar, bölgedeki kamu çalışanları arasında tedirginliğe yol açtı.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde bulunan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kenti’nde yaşayanlara AFAD tarafından kısa mesaj gönderilerek, inşası tamamlanan konutlarına geçmeleri istendi. Bu talep, kentte dün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle birlikte depremzede kamu görevlilerinin endişelerini daha da artırdı.

"KARAR EĞİTİMİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, AFAD’ın daha önce de aynı konteyner kentin boşaltılması için bir yazı gönderdiğini fakat uygulamanın ertelendiğini hatırlattı. Tıraş, depremin üçüncü yılı yaklaşırken Valiliğin "konteyner kentte yaşam kalmadı" imajını oluşturmaya çalıştığını belirterek "Bunu depremin birinci yılında da yapmışlardı. O zaman ‘Bakın artık çadırda kimse yaşamıyor’ şeklinde algı yönetilmişti” dedi.

Tıraş, eğitim emekçilerinin konteyner kentten hızla tahliye edilmek istenmesinin eğitim-öğretim sürecine zarar vereceğine dikkat çekti.

TAHLİYE İÇİN ZAMANLAMA ELEŞTİRİSİ

Özgür Tıraş, tahliye kararının zamanlamasına ilişkin “Kimi arkadaşlarımızın evlerinin inşası henüz bitmedi, kimi tayin isteyecek. İlk atama ile gelen 4 bin 300 öğretmen bu yıl üçüncü yılını tamamlıyor ve gidecekler, norm fazlası ataması olacak yakın zamanda. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu konteyner kentin boşaltılması istemi eğitim öğretim yılının sonuna bırakılmalıydı.” dedi.

Tıraş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüz zaten kış. Deprem bölgesindeki tüm kamu çalışanları dezavantajlı durumda ve henüz insanca yaşama koşullarının oturmadığı, şantiyeden farksız, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarda bile sorunların yaşandığı kentlerde çalışıyorlar. Bu nedenle bu işlemin eğitim öğretimin sona erdiği dönemde yapılması gerekiyor.”

Kaynak:BirGün

