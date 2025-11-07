Hatay'da deprem!

Yayınlanma:
AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

afad.jpg

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem, ülkemizin sıkça karşılaştığı doğal afetlerden biri olup, ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen, önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, olası bir deprem anında hayatta kalmak, sonrasında ise güvenli bir şekilde yaşamın devam ettirilebilmesi ve temel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır.

Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler:

İçilebilir su

Konserve ve paketli gıdalar

İlk yardım malzemeleri

El feneri ve yedek pil

Radyo

Düdük

Kişisel hijyen ürünleri

Yedek giysi

Battaniye

Kimlik ve para

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

