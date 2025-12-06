Hatay'da denizde kaybolan balıkçı 4 gündür aranıyor

Yayınlanma:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 Aralık tarihinde tekneyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta balık avlamak amacıyla tekneyle denize açılan ve o günden bu yana haber alınamayan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları’nı bulmak için kapsamlı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ARAMALAR 2 DALIŞ TİMİ VE 8 GÜVENLİK BOTUYLA DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Sahiloğulları'na ait teknenin bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama faaliyetleri, bölgenin havadan ve denizden taranması amacıyla 2 dalış timi ve 8 güvenlik botu kullanılarak sürdürülüyor.

Öte yandan, kayıp balıkçının ailesi ve yakınları da Çevlik Limanı'nda toplanarak arama çalışmalarını umutla ve endişeyle takip ediyor. Yetkililer, balıkçıyı bulmak için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

