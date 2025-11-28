Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde durdurulan araçta 13 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma neticesinde Antakya-Reyhanlı kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.

13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Araçta yapılan incelemede geçerli oturma izni olmadığı tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

