Hastaneden 2 motosiklet çaldı: Savunması pes dedirtti

Hastaneden 2 motosiklet çaldı: Savunması pes dedirtti
Yayınlanma:
Adana Şehir Hastanesi’nin kapalı otoparkına giren Ümit Y. (32), otoparkta bulunan 1 motosikleti gidon kilidini kırıp sürükleyerek, diğerini ise aracının bagajına yükleyerek çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalanan şahıs, ifadesinde “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim” savunmasını yaparken mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapalı otoparkında 11 Eylül günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Ümit Y., B.G.’nin park halindeki motosikletini gidon kilidini kırdıktan sonra çaldı ve sürükleyerek götürdü.

Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldıBankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı

Daha sonra ciple yeniden otoparka gelen şahıs, başka bir motosikleti aracın bagajına yükleyerek çaldı. Şahsın motosikletleri çaldığı anlar, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

hastanenin-otoparkindan-2-motosiklet-cal-940506-279284.jpg

EVİNE YAPILAN BASKINDA YAKALANDI!

Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyerek şüphelinin Ümit Y. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ümit Y.’nin, yakın tarihte Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki kaldırımda bulunan bir motosikleti daha çaldığı tespit edilirken polis ekipleri, Ümit Y.’yi adresine yapılan baskında yakalayarak gözaltına aldı.

hastanenin-otoparkindan-2-motosiklet-cal-940510-279284.jpg

Karakola götürülen Ümit Y., verdiği ifadede “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Hırsızlık yapmadım” ifadelerini kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!
Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor