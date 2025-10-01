Hastaneden 2 motosiklet çaldı: Savunması pes dedirtti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapalı otoparkında 11 Eylül günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Ümit Y., B.G.’nin park halindeki motosikletini gidon kilidini kırdıktan sonra çaldı ve sürükleyerek götürdü.

Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı

Daha sonra ciple yeniden otoparka gelen şahıs, başka bir motosikleti aracın bagajına yükleyerek çaldı. Şahsın motosikletleri çaldığı anlar, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

EVİNE YAPILAN BASKINDA YAKALANDI!

Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyerek şüphelinin Ümit Y. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ümit Y.’nin, yakın tarihte Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki kaldırımda bulunan bir motosikleti daha çaldığı tespit edilirken polis ekipleri, Ümit Y.’yi adresine yapılan baskında yakalayarak gözaltına aldı.

Karakola götürülen Ümit Y., verdiği ifadede “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Hırsızlık yapmadım” ifadelerini kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.