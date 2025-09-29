Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı

Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Yayınlanma:
Bir bankanın 100'den fazla müşterisinin hesaplarını boşlattığı ve müşterileri adına krediler kullandığı ortaya çıktı. Bankaya karşı açılan dava kazanıldı ve Tüketici Mahkemesi, bankaya 250 bin TL para cezası verdi.

İlk olarak geçtiğimiza yıl Ağustos ayında gündeme gelen skandalda, bir bankanın yüzlerce müşterisinin hesaplarındaki paraları boşalttığı ve müşterileri adına krediler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Müşteriler, yapılan hırsızılığı fark etmeleri üzerine bankaya akın etti. Ancak müşteriler, kendi adlarına kendilerinden habersiz çekilen kredilerin taksitlerini ödemek zorunda kaldı.

Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyorHerkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor

HIRSIZLIK YARGIYA TAŞINDI: MAHKEMEDEN ŞOK KARAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mağdurlar, konuyu yargıya taşıdı. Tüketici Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararına rağmen hukuka aykırı işlem yapan bankaya hem disiplin hapsi hem de 250 bin TL para cezası verdi.

Dava avukatı Ceren Varış Ünsal, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve tüm kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Ancak banka, bu tedbir kararına aykırı şekilde kredi ödemelerini icra yoluyla tahsil etmeye çalıştı ve müvekkilin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeye başvurarak bankanın cezalandırılmasını talep ettik."

bankalar.jpg

Mahkeme, tüketiciyi koruyan kanunlara uygun olarak

- 6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi,
- 5237 sayılı TCK m.60 ve Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250.000 TL para cezası kararı verdi.

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!

"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Avukat Ünsal, bu kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı işlemlerine karşı caydırıcı bir emsal oluşturdu. Bundan sonra hem tüketiciler haklarını daha cesurca arayacak hem de bankalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacak."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Ekonomi
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Cep telefonları için 31 Aralık son gün
Çin araba kapılarıyla ilgili kararını verdi: Bu karar Avrupa pazarını da etkileyecek
Çin araba kapılarıyla ilgili kararını verdi: Bu karar Avrupa pazarını da etkileyecek
Borsa İstanbul haftaya kayıpla başladı
Borsa İstanbul haftaya kayıpla başladı