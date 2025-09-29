Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı

İlk olarak geçtiğimiza yıl Ağustos ayında gündeme gelen skandalda, bir bankanın yüzlerce müşterisinin hesaplarındaki paraları boşalttığı ve müşterileri adına krediler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Müşteriler, yapılan hırsızılığı fark etmeleri üzerine bankaya akın etti. Ancak müşteriler, kendi adlarına kendilerinden habersiz çekilen kredilerin taksitlerini ödemek zorunda kaldı.

HIRSIZLIK YARGIYA TAŞINDI: MAHKEMEDEN ŞOK KARAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mağdurlar, konuyu yargıya taşıdı. Tüketici Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararına rağmen hukuka aykırı işlem yapan bankaya hem disiplin hapsi hem de 250 bin TL para cezası verdi.

Dava avukatı Ceren Varış Ünsal, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve tüm kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Ancak banka, bu tedbir kararına aykırı şekilde kredi ödemelerini icra yoluyla tahsil etmeye çalıştı ve müvekkilin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeye başvurarak bankanın cezalandırılmasını talep ettik."

Mahkeme, tüketiciyi koruyan kanunlara uygun olarak

- 6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi,

- 5237 sayılı TCK m.60 ve Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250.000 TL para cezası kararı verdi.

"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Avukat Ünsal, bu kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı işlemlerine karşı caydırıcı bir emsal oluşturdu. Bundan sonra hem tüketiciler haklarını daha cesurca arayacak hem de bankalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacak."