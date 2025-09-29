Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle beraber yeni ekonomi yönetimi, Türkiye'deki yüksek enflasyonun önüne geçebilmek için çeşitli önlemler aldı. Bu kapsamda kredi kartlarına da çeşitli düzenlemeler getirildi.

Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybının bir sonucu olarak vatandaşların kredi kartlarına yoğun ilgisini bastırmak amacıyla limitleri düşürme kalan ekonomi yönetimi, faiz oranlarını ise yükseltmişti.

KREDİ KARTLARINDA FAİZ ORANLARI GÜNCELLENİYOR

Ancak son aylarda politika faizlerinin düşürülmesiyle bu kısıtlamaları kademeli olarak kaldırıyor. Bu kapsamda TCMB tarafından alınan kararla beraber kredi kartlarında uygulanacak faiz oranları bir kez daha güncelleniyor.

1 Ekim 2025 günü başlayacak olan yeni dönemde, kredi kartıyla yapılacak işlemlerde faiz oranı 4,75'ten 4,50'ye indirilecek.

AKDİ FAİZ YÜZDE 4,50’YE, GECİKME FAİZİ YÜZDE 4,80’E İNİYOR

Çarşamba günü kredi kartı faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapılacak. Böylece akdi faiz yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e düşmüş olacak.

Bankalar da gönderdiği kısa mesajlarla müşterilerini bu konuda bilgilendirmeye başladı.