Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Yayınlanma:
İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hastanede bulunan kişileri tedbir amacıyla tahliye ederken yangın, 20 dakika içinde kontrol altına alındı.

İzmir’de bulunan Torbalı Devlet Hastanesi’nin 6. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, saat 08.50 sıralarında hastaneye sevk edildi.

hastane.jpg

20 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI!

Yangının, binanın 6. katında bulunan ve mutfağa ait erzak deposu olarak kullanılan alanda çıktığı tespit edilirken alevlere İzmir İtfaiyesi, 7 arazöz, 2 merdivenli araç, 1 kurtarma aracı ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler 20 dakika içinde söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kartalkaya’da “Hiçbir yetkim yok” demişti! Çalışanlara talimat yağdırdığı mesajlar ortaya döküldüKartalkaya’da “Hiçbir yetkim yok” demişti! Çalışanlara talimat yağdırdığı mesajlar ortaya döküldü

İzmir’de 8 ayda 11 bin 564 yangın meydana geldiİzmir’de 8 ayda 11 bin 564 yangın meydana geldi

Kaynak:DHA

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
İYİ Parti kongre süreci başladı
İYİ Parti kongre süreci başladı
Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adliyeye sevk edildi