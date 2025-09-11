Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

İzmir’de bulunan Torbalı Devlet Hastanesi’nin 6. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, saat 08.50 sıralarında hastaneye sevk edildi.

20 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI!

Yangının, binanın 6. katında bulunan ve mutfağa ait erzak deposu olarak kullanılan alanda çıktığı tespit edilirken alevlere İzmir İtfaiyesi, 7 arazöz, 2 merdivenli araç, 1 kurtarma aracı ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler 20 dakika içinde söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

