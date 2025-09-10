İzmir’de 8 ayda 11 bin 564 yangın meydana geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında konuşan Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, yılın ilk sekiz ayında kent genelinde 11 bin 564 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yangınların 10 bin 535’inin başlangıç aşamasında söndürüldüğünü, 636’sının kısmen, 373’ünün ise tamamen yandığını belirten Yıldır, bu süreçte yaklaşık 10 milyar 485 milyon TL’lik zarar oluştuğunu söyledi.

Yıldır, meclis oturumunda ayrıca kuraklık, su yönetimi, atık ve ulaşım alanındaki çalışmalara da değindi.

SU TASARRUFU ÖN PLANDA

Park ve bahçelerde akıllı sulama sistemlerine geçilmesiyle 2,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını kaydeden Yıldır, merkezdeki 11 ilçede yalnızca Ağustos ayında yüzde 12’lik su tasarrufu elde edildiğini belirtti. Ayrıca sosyal medya kampanyalarıyla halkın teşvik edildiğini, düşük tüketimde yüzde 55 indirimli su tarifesi uygulandığını söyledi.

CHP'li Karabat: Ağzından yerli ve milli laflarını düşürmeyenler ormanlara sahip çıkmıyor

Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a yangın uçağı tepkisi: Ağzını açmazsa iyi olur

İzmir'de kuraklıkla ilgili alınan önlemleri de aktaran Yıldır, "Su temini için sondaj kuyuları açıyoruz. 148 milyonluk yatırımla 97 tane su kuyusu yapımı tamamlandı. 75 adet yeni su kuyusu için raporlama çalışmaları tamamlanıyor. Güzelhisar Barajı'ndan ücreti mukabilinde su temin ederek yakın 11 ilçede değerlendiriliyor. Güzelhisar Barajı'ndan 16 Temmuz 2025 tarihi itibariyle arıtılmış su temin edilmeye başlanmasıyla beraber Ağustos sonu itibariyle toplam 2 milyon metreküp su tedarik edilmiş" dedi.

Yıldır, ESHOT'un araçlarının yıkanmasında kullanılan suyun yüzde 75'inin yeniden kullanıma kazandırıldığını belirterek "Geri kazanılan 2 bin 200 ton su ayda yaklaşık 315 bin, yılda 3 milyon 780 bin liralık bir tasarruf olarak hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kentin atık yönetimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldır, "Bir çöp sorunumuz var. Oldukça acil ve önemli bir konumuz. Bu konuda bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Sözlü konuşmalar doğrultusun hazırlanan yazı bakanlığa gönderildi ve bakanlığın bu konuyla ilgilenmesini, kararını bekliyoruz" dedi.

Yıldır, ayrıca İZSU'nun çalışmaları kapsamında 1 Nisan - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında atık su, yağmur suyu ayrıştırma ve içme suyu konusunda çeşitli çalışmalarda yapılan imalatların 2.91 milyar TL'yi bulduğunu, kentte Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda ise 5 bin 100 ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade etti.