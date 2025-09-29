Beştepe'ye yakın kaynak: Hakan Fidan KAAN'ı planöre çevirdi! İsmail Saymaz bomba bilgiyi paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin yankıları devam ediyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasında sözlü kavga çıktı. Yiğitel programda Erdoğan-Trump görüşmesinin önemine dair görüşlerin belirtilmediğini öne sürüp sesini yükseltince Hande Fırat 'bana şov yapma, çok pişman olursun' diyerek yanıt verdi. İkili arasındaki kavgayı durdurmak için Zafer Şahin ne kadar müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

CNN Türk'te 'Bana şov yapma, çok pişman olursun' sözleri! Hande Fırat ile Melik Yiğitel fena kapıştı

KAVGANIN PERDE ARKASINI İSMAİL SAYMAZ YAZDI

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında Beştepe'ye yakın bir kaynaktan aldığı bilgileri aktardı. İddiaya göre Fidan'ın ABD'de hayli yankı uyandıran 'KAAN' açıklaması bilinçli bir şekilde yapıldı. Amaç ise Erdoğan'ın ABD ziyaretine gölge düşürmek.

Hakan Fidan KAAN'ın üretimine neyin engel olduğunu açıkladı

Erdoğan sonrasında ismi anılanlardan Hakan Fidan için medyada da ayrışmaların yaşandığı iddiası bir süredir gündemdeyken, Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasındaki kavganın nedeninin Erdoğan-Fidan karşıtlığı ekseninde döndüğü söylentileri ise hayli dikkat çekti.

İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısından ilgili kısım şu şekilde: