CNN Türk'te 'Bana şov yapma, çok pişman olursun' sözleri! Hande Fırat ile Melik Yiğitel fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin yankıları devam ediyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasında sözlü kavga çıktı.

"ÇOK PİŞMAN OLURSUN"

Yiğitel programda iki ismin görüşmesinin önemine dair yorumların yapılmadığını öne sürdü. Hande Fırat bu tavır üzerine Yiğitel'e "Şov yapma şu an rica ediyorum. Sakın benim üzerimden bu işe girme! Çok pişman olursun!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Trump ile baş başa ne konuştuklarını açıkladı

Yiğitel ise yaptığının şov olmadığını kendi fikirlerini söylediğini savundu. Hande Fırat, "Bir şey söylemek ayrı, hakaret etmek ayrı. Yalan atmak ayrı" şeklinde konuştu. Konuklardan Zafer Şahin her ne kadar araya girmek istese de başarılı olamadı.

CNN Türk ekranlarında yaşanan canlı yayın kavgasındaki diyalog şu şekilde:

Hande Fırat: Şov yapma şu an rica ediyorum ya

Zafer Şahin: Ne şovu dur ya şimdi

Melik Yiğitel: Ne şovu ya! Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat! Sen de o da o da! Çizemezsiniz ya. İzin vermem.

Hande Fırat: Sakın benim üzerimden bu işe girme! Çok pişman olursun!

Melik Yiğitel: Senin üzerinden değil, gereksiz detaylara boğma... Bu görüşmenin çerçevesine dair bir cümle söylediniz mi?

Hande Fırat: Ne?

Melik Yiğitel: Sabahtan beri bu görüşmenin önemine dair bir tane cümle kurdunuz mu?

Hande Fırat: 50 tane cümle kurduk. Sen kime şov yapıyorsun orada? Sen kime şov yapıyorsun? Bana mı söylüyorsun bunu? Bunu bana yapıyorsan çok ayıp ediyorsun. Kaç yıllık arkadaşınım.

Melik Yiğitel: Hepiniz ya, hepiniz ya...

Hande Fırat: Çok ayıp edersin...

Zafer Şahin: Biz arkadaşız. Şimdi birbirimizi kıracak laflar etmeyelim bu bir.

Melik Yiğitel: Etmiyoruz da ben de bir şey söyleyeyim değil mi? Konuşunca da rahatsız olmasın kimse.

Hande Fırat: Bir şey söylemek ayrı, hakaret etmek ayrı. Yalan atmak ayrı

Melik Yiğitel: Ben hakaret etmiyorum. Benim fikrim bu.

Hande Fırat: Sana yakışmıyor

Melik Yiğitel: Benim fikrim bu.