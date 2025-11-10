Halkalı’da silahla vurulmuş halde bulundu

Küçükçekmece'de, bir iş yerinde yaşanan olayda Halkalı Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede iş yerinde bulunan bir kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak ayrıntılı incelemelere başladı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi işlemi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olayın faillerini ve nedenlerini tespit etmek için soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.