7 aylık bebek beşikte ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 aylık bir bebek beşiğinde hareketsiz bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Mesudiye Mahallesi 1’inci Yeni Sokak’ta oturan Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çiftinin evinde meydana geldi. Çift, 7 aylık bebekleri Eren Çetin’i uyutup beşiğine yatırdı. Bir süre sonra kontrol etmek için bebeğin yanına giden anne Serenay Çetin, Eren Çetin'i hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe olay yerinde kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bebeklerinin ölüm haberini alan çift sinir krizi geçirdi.
Eren Çetin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)