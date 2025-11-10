İş insanı evinde ölü bulundu!

Edirne'de iş insanı Uğur Selvi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İş insanı 44 yaşındaki Uğur Selvi Edirne Keşan'da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak’taki müstakil evde meydana geldi.

Dünden bu yana Uğur Selvi’den haber alamayan arkadaşları Selvi'nin evine gitti. Çaldıkları kapının açılmaması üzerine bodrum katta açık olan pencereden içeri girdi.

YATAK ODASINDA HAREKETSİZ YATAR BULUNDU

Arkadaşları, Selvi’yi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu!Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu!

Sağlık ekiplerinin evde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Selvi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan Selvi’nin cenazesi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

