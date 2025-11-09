Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu!

Adana'nın tanındık iş insanlarından Mehmet Hanifi Kalo, ofisinde ölü bulundu. Kalo'nun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Sanayi ve teknoloji alanları başta olmak üzere farklı yaptığı yatırımlarla gündeme gelen Kalo'nın nasıl öldüğüne dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak, olay yerinde inceleme yapan ekipler, Kalo'nun hayatına son verme ihtimali üzerinde duruyor.

Kalo'nun kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kalo’nun cenazesinin Adana’ya getirileceği ve 9 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kalo, Şal Endüstri firmasının sahibi ve Medline Adana Hastanesi'nin ortaklarından biriydi.

MEHMET HANİFİ KALO KİMDİR?

Adana'da köklü bir aileden geldiği bilinen Kalo, sanayi ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyordu.

ELZ Company'nin yönetim kurulu başkanı olarak makine, inşaat ve elektrik alanlarında projeler yürüttü. 2014'te kurulan ELZ Company, hafriyat kökenli Şal Hafriyat'ın devamı niteliğindeydi. 2020'de şirketin yönetimini devralan Kalo, savunma sanayi alanında Fransız Gremtek firmasıyla distribütörlük anlaşması yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ABD'deki UC Santa Barbara Üniversitesi mezunuydu.

AKP Adana İl Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Kalo, bu görevinden istifa etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

