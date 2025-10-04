Halk TV Eylül'de 30 günün 28'inde birinci

Halk TV Eylül'de 30 günün 28'inde birinci
Yayınlanma:
Halk TV yeni yayın dönemine yine zirvede girdi. Bağımsız kuruluşların reyting ölçümlerine göne Halk TV Eylül ayında tüm rakiplerini açık ara geride bıraktı ve 30 günün 28'inde en çok izlenen haber kanalı oldu.

Halk TV haber kanalları arasında zirvedeki yerini koruyor. Halk TV, resmi izleme ölçüm ve analizlerini yapan TİAK ve Kantar Medya’nın verilerine göre Eylül ayında yine açık ara birinci oldu.
“Yalnız Değilsiniz” sloganıyla yayın yapan Halk TV’yi, halk yine yalnız bırakmadı.

5 yaş üzerindeki tüm izleyicileri temsil eden TOTAL grubunun tüm gün izlemesinde Halk TV, 30 günün 28’inde birinci oldu.

halktv-reyting2.jpg

RAKİPLERİNİN AÇIK ARA ÖNÜNDE

Tüm izleyici kitlesinin dörtte üçünü temsil eden ABC izleyici grubunda da Halk TV 30 günün 25’ini birincilikle kapattı.

halk-tv-reyting1.jpg

Halk TV, eğitim ve gelir seviyesi en yüksek izleyici grubunu temsil eden AB kategorisinde de 30 günün 23’ünde birinci oldu.

halk-tv-reyting2-001.jpg

RTÜK'ten Halk TV'ye yine para cezasıRTÜK'ten Halk TV'ye yine para cezası

Cafer Mahiroğlu'ndan RTÜK cezalarına tepkiCafer Mahiroğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

