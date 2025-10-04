Halk TV Eylül'de 30 günün 28'inde birinci

Halk TV haber kanalları arasında zirvedeki yerini koruyor. Halk TV, resmi izleme ölçüm ve analizlerini yapan TİAK ve Kantar Medya’nın verilerine göre Eylül ayında yine açık ara birinci oldu.

“Yalnız Değilsiniz” sloganıyla yayın yapan Halk TV’yi, halk yine yalnız bırakmadı.

5 yaş üzerindeki tüm izleyicileri temsil eden TOTAL grubunun tüm gün izlemesinde Halk TV, 30 günün 28’inde birinci oldu.

RAKİPLERİNİN AÇIK ARA ÖNÜNDE

Tüm izleyici kitlesinin dörtte üçünü temsil eden ABC izleyici grubunda da Halk TV 30 günün 25’ini birincilikle kapattı.

Halk TV, eğitim ve gelir seviyesi en yüksek izleyici grubunu temsil eden AB kategorisinde de 30 günün 23’ünde birinci oldu.

