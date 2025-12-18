Halası ve kuzenini öldüren sanığa verilen ceza belli oldu

Halası ve kuzenini öldüren sanığa verilen ceza belli oldu
Yayınlanma:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıl halasını ve kuzenini bıçaklayarak öldüren sanık A.D., yargılandığı mahkemece müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın halası Aysel Öztürk’e yönelik eylemi nedeniyle "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kuzeni Emre Öztürk’e yönelik eylemi için ise müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

"KİNİM VE DÜŞMANLIĞIM YOKTU"

Duruşmada son sözü sorulan sanık A.D., halası ve kuzeniyle arasında herhangi bir düşmanlık bulunmadığını belirterek, onlara karşı bir kini olmadığını savundu.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararı açıkladı. Sanık A.D., halası Aysel Öztürk’ü kasten öldürme suçundan müebbet hapis, kuzeni Emre Öztürk’ü kasten öldürme suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası adliye önünde konuşan Aysel Öztürk’ün kızı Rabia Sağ, adaletin yerini bulduğunu dile getirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

1 Nisan 2024 tarihinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı halası Aysel Öztürk (63) ve kuzeni Emre Öztürk’ü (35) bıçakladığını itiraf etmişti. İtiraf üzerine Yeni Mahalle’deki eve giden polis ekipleri, anne ve oğlun cansız bedenleriyle karşılaşmış; sanık A.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

