Haklarında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli ve Sevval Şahin kimdir?

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mert Vidinli ve Sevval Şahin'in kim olduğu ise merak konusu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mert Vidinli ve Sevval Sahin'in kim olduğu ise kamuoyunda merak konusu oldu.

SEVVAL SAHİN KİMDİR?

sevvalsahin.jpg

Sevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim gördü.

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı. Şahin 1,82 boyundadır.

MERT VİDİNLİ KİMDİR?

mertvidinli.jpg

Mert Vidinli, turizm ve medya sektörlerinde adını duyurmuş tanınmış simalardan biridir. Ankara kökenli olan Vidinli, kamu görevinde bulunan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına dair detaylar sınırlı olsa da, turizm alanında uzmanlaştığı biliniyor.

Henüz genç yaşlardayken bu sektöre adım atan Vidinli, kariyerine erkenden yön vermeyi başardı. 1985 doğumlu olduğu tahmin edilen Mert Vidinli, işletmecilik, medya danışmanlığı ve sosyal medya içerik üreticiliği gibi birçok farklı alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

