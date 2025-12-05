Hakkari'de narkotik operasyonu: 2 kişiye suçüstü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde N.Ö. ve İ.Ş. isimli şahısların uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, piyasa değeri yüksek olan 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.