Hakkari’de korku dolu anlar! Minibüse taşlı sopalı saldırı

Hakkari’nin Geçimli Köyü’nde yolcu almakta olan bir minibüs, bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Korkunç olayda, araya girmeye çalışan köy muhtarı yaralanırken minibüste bulunan 5 çocuk büyük bir panik yaşadı.

Hakkari’de, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Geçimli Köyü'nde meydana gelen olayda, yolcu almak için duran R.E. kontrolündeki köy minibüsü kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken minibüste bulunan 5 çocuk korku dolu anlar yaşadı.

hakkaride-minibuse-tasli-sopali-saldir-896866-266440.jpg

KÖY MUHTARI YARALANDI

Tarafları sakinleştirmek için olay yerine gelen köy muhtarı Abdullah Ölmez, saldırı sırasında yaralandı. Minibüste hasar oluştuğu bildirilirken araç sürücüsü R.E. Geçimli Jandarma Karakolu’na giderek şikâyetçi oldu. Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

