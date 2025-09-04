Bartın’da dehşet anları: Silahlı kavgada 3 yaralı

Bartın’da, Şadırvan Caddesi’nde meydana gelen olayda, D.R.U., (25) daha önce darp ve gasp nedeniyle davalık olduğu Ç.F. ve T.H. ile berber dükkanında karşılaştı. Şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. D.R.U., yanında getirdiği tabanca ile Ç.F. ve T.H.’yi bacaklarından ve kollarından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise, o sırada başka bir dükkanda bulunan N.K.’nin eline isabet etti.

ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken silahını bırakarak kaçan D.R.U.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Futbol maçı öncesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Samsunspor taraftarı da tutuklandı

Eski Ziraat Odası Başkanı aile kavgasında öldürüldü