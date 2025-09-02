Eski Ziraat Odası Başkanı aile kavgasında öldürüldü
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasına 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak öldürüldü.
Akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Güvenir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye daha önceden aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı.
ESKİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI BAŞINDAN YARALANDI
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın başına bu sırada kurşun isabet etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakmak, sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Acil serviste tedaviye alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası cinayet şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.