Eski Ziraat Odası Başkanı aile kavgasında öldürüldü

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden amca çocukları arasında çıkan kavgada eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasına 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak öldürüldü.

Akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Güvenir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye daha önceden aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

sanliurfada-kuzenler-arasinda-silahli-a-893020-265213.jpg

ESKİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI BAŞINDAN YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın başına bu sırada kurşun isabet etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakmak, sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

sanliurfada-kuzenler-arasinda-silahli-a-893019-265213.jpg

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Acil serviste tedaviye alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası cinayet şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

