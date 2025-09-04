Futbol maçı öncesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Samsunspor taraftarı da tutuklandı

Futbol maçı öncesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Samsunspor taraftarı da tutuklandı
Yayınlanma:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bulunan bir restoranda mola veren Samsunspor taraftarları ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturmada Samsunspor taraftarı Bedirhan Öksüz (19) tutuklandı.

Trabzonspor-Samsunspor maçına gitmek için 31 Ağustos’ta yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’un Tirebolu ilçesi Doğancı köyünde bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Bu sırada taraftarlarla işyeri sahibi Emrah Tok ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken kavgada Samsunspor taraftarlarından Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın, işyeri sahibi Emrah Tok’un tabancayla ateş etmesiyle yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Çapkın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan işyeri sahibi Tok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı.

samsunspor.jpg

BİR SAMSUNSPOR TARAFTARI TUTUKLANDI!

Olay sırasında çıkan kavgada başına şişe isabet eden ve başına 6 dikiş atılan garson da şikayetçi olurken yapılan incelemelerin ardından şişeyi atan kişinin Bedirhan Öksüz olduğu belirlendi. Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında ifadeye çağırılan Öksüz, Samsun Adliyesi’ne gitti.

Polis eşliğinde SEGBİS yoluyla ifade veren Öksüz, işyeri sahibinin alkollü olduklarından dolayı kendisine yemek vermeyeceğini söylediğini ve olay sırasında pet şişe fırlattığını ifade etti. Öksüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi: İşletme sahibinin ifadesi ortaya çıktıTrabzonspor-Samsunspor maçı öncesi çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi: İşletme sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Samsunspor taraftarı silahlı saldırıda hayatını kaybettiSamsunspor taraftarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak:DHA

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Mersin'de skandal: Piyasaya sürülmeye hazırlanan 60 bin bozuk yumurta ele geçirildi
Mersin'de skandal: Piyasaya sürülmeye hazırlanan 60 bin bozuk yumurta ele geçirildi
Torununu darbeden babanne adli kontrolle serbest
Torununu darbeden babanne adli kontrolle serbest