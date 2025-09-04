Futbol maçı öncesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Samsunspor taraftarı da tutuklandı

Trabzonspor-Samsunspor maçına gitmek için 31 Ağustos’ta yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’un Tirebolu ilçesi Doğancı köyünde bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Bu sırada taraftarlarla işyeri sahibi Emrah Tok ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken kavgada Samsunspor taraftarlarından Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın, işyeri sahibi Emrah Tok’un tabancayla ateş etmesiyle yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Çapkın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan işyeri sahibi Tok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı.

BİR SAMSUNSPOR TARAFTARI TUTUKLANDI!

Olay sırasında çıkan kavgada başına şişe isabet eden ve başına 6 dikiş atılan garson da şikayetçi olurken yapılan incelemelerin ardından şişeyi atan kişinin Bedirhan Öksüz olduğu belirlendi. Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında ifadeye çağırılan Öksüz, Samsun Adliyesi’ne gitti.

Polis eşliğinde SEGBİS yoluyla ifade veren Öksüz, işyeri sahibinin alkollü olduklarından dolayı kendisine yemek vermeyeceğini söylediğini ve olay sırasında pet şişe fırlattığını ifade etti. Öksüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

