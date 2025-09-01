Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi: İşletme sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarlarının, Giresun’un Tirebolu ilçesinde yemek molası verdikleri lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, 31 Ağustos 2025 günü akşam saatlerinde Tirebolu Doğancı köyündeki bir lokantada meydana geldi. İşyeri sahibi, ifadesinde taraftarların “yüksek sesle konuşarak diğer müşterileri rahatsız ettiklerini” söyledi.

Lokantacı, grubun lideriyle konuştuğunu belirterek, “Kibarca uyardım, ‘içeride aileler var, biraz sessiz olalım’ dedim. Grup lideri de arkadaşlarına ‘beyler biraz sessiz olalım’ diye seslendi. Ama tam tersine, hepsi birden daha fazla bağırmaya başladılar” dedi.

İşyeri sahibi, bu sırada saldırıya uğradığını öne sürerek, şu şekilde konuştu: “Yanımda çalışanıma polisi aramasını söyledim. O anda kalabalık birden üzerimize saldırdı. 4-5 kişi aynı anda bana vuruyordu. Kızım ve yeğenim de darp edildi.”

"3 EL DAHA ATEŞ ETTİM"

Darp edildiği sırada tabancasını çektiğini söyleyen işletmeci, “Çekmecemdeki ruhsatlı tabancamı aldım. Arbede sırasında bir el ateş aldı, kalorifer peteğine isabet etti. Ama saldırı durmadı. 3 el daha ateş ettim, iki kişinin yere düştüğünü gördüm” dedi.

O anlarda tehdit edildiğini de söyleyen şüpheli, “Yerdeki bir kişi ‘sizi öldüreceğiz, burayı yakacağız’ diyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için bir tekme vurdum. Silahımda daha mermi vardı ama onları kullanmadım. Amacım kimseyi öldürmek değildi, sadece kendimi ve yanımdakileri korumaktı” dedi.

Olayın ardından tabancasını jandarmaya teslim eden lokanta sahibi, “Bana şişelerle, sandalyelerle saldıran, işletmeme zarar veren kişilerden şikâyetçiyim. Çok üzgünüm, pişmanım, keşke hiç yaşanmasaydı” ifadelerini kullandı.