Samsunspor taraftarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan Ümit Çapkın hayatını kaybetti.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUNSPOR TARAFTARI ÜMİT ÇAPKIN KURTARILAMADI

Doğancı köyündeki lokantada dün akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

RESUL ÇAPKIN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan Resul Çapkın'ın (38) tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN LOKANTA SAHİBİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, ''Resmi makamlardan ve taraftarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda, yaşanan menfur saldırının Trabzonspor ile oynayacağımız müsabaka ve barış ile dostluk içinde yürüttüğümüz rekabetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını önemle belirtiriz'' ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

