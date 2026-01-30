Hakan Fidan'ın ekibine atılan fırçanın tutanağı ortaya çıktı: Fuat Oktay "Bizden size ekmek çıkmaz" demişti

Yayınlanma:
Sunum yapan Dışişleri Bakanlığı heyetini yetersiz bulunca fırça attığı iddia edilen Fuat Oktay "Bizden size ekmek çıkmaz" demiş, iddiaları yalanlamıştı. Muhalefet vekillerinin gözü önünde gerçekleştiği söylenen olay Meclis kayıtlarına girerken Hakan Fidan'ın ekibine atılan fırçanın tutanağı ortaya çıktı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın, komisyon toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yardımcılarına ve ekibine fırça attığı, olayın muhalefet milletvekillerinin önünde gerçekleştiği iddia edilmişti.

FUAT OKTAY "BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ" DEMİŞTİ

İddialara sosyal medyasından yanıt veren Fuat Oktay, "Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Dışişleri Bakanımız ile ilişkimiz sadece mesai arkadaşlığı ile sınırlı değil, kadim bir dostluğa dayanır. Bizden size ekmek çıkmaz" demişti.

Fuat Oktay'dan Hakan Fidan'ın "ekibini fırçaladığı" iddiasına yanıt: İfadeler çarpıtıldıFuat Oktay'dan Hakan Fidan'ın "ekibini fırçaladığı" iddiasına yanıt: İfadeler çarpıtıldı

HAKAN FİDAN'IN EKİBİNE ATILAN FIRÇANIN TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

TBMM tutanakları, Fuat Oktay’ın sunumunu yetersiz bulduğu bakanlık heyetine yönelik sert sözlerini ortaya koydu.

hakan-fidanin-ekibine-atilan-fircanin-tutanagi-ortaya-cikti-fuat-oktay-bizden-size-ekmek-cikmaz-demisti-2.jpg

Fuat Oktay ile Dışişleri Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Fırat Sünel arasındaki 22 Ocak tarihli diyalog şu şekilde gelişti:

FUAT OKTAY - Arkadaşlar, niye net cevap vermiyorsunuz siz? Sizde değil mi anlaşmalar? Niye arkasında durmuyorsunuz, hazırlıklı değil misiniz?

FIRAT SÜNEL - Efendim, hazırlıklıyız.

FUAT OKTAY - Niye net söylemiyorsun?

FIRAT SÜNEL - Rutin bir süreç efendim.

FUAT OKTAY - “Olabilir.” “Olmayabilir.” “Şu da olur.” “Bu da olabilir.” Yani net söylesenize. Niye hazırlıksız bizi buraya getirip de bu konuları tartıştırıyorsunuz?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

