Hakan Fidan'ın ekibine atılan fırçanın tutanağı ortaya çıktı: Fuat Oktay "Bizden size ekmek çıkmaz" demişti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın, komisyon toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yardımcılarına ve ekibine fırça attığı, olayın muhalefet milletvekillerinin önünde gerçekleştiği iddia edilmişti.

FUAT OKTAY "BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ" DEMİŞTİ

İddialara sosyal medyasından yanıt veren Fuat Oktay, "Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Dışişleri Bakanımız ile ilişkimiz sadece mesai arkadaşlığı ile sınırlı değil, kadim bir dostluğa dayanır. Bizden size ekmek çıkmaz" demişti.

HAKAN FİDAN'IN EKİBİNE ATILAN FIRÇANIN TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

TBMM tutanakları, Fuat Oktay’ın sunumunu yetersiz bulduğu bakanlık heyetine yönelik sert sözlerini ortaya koydu.

Fuat Oktay ile Dışişleri Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Fırat Sünel arasındaki 22 Ocak tarihli diyalog şu şekilde gelişti: