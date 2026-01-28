Fuat Oktay'dan Hakan Fidan'ın "ekibini fırçaladığı" iddiasına yanıt: İfadeler çarpıtıldı

AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yardımcıları ve bakanlık bürokratlarına sert ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Oktay, ifadeleri doğrularken, olayın "çarpıtıldığını" ileri sürdü.

AKP'li Fuat Oktay Hakan Fidan'ın ekibini herkesin önünde fırçaladı!

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun yaptığı son toplantıda, Komisyon Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yardımcıları ve bakanlık bürokratlarına sert ifadelerle yüklendiği iddia edilmiş ve DW Türkçe’nin haberine göre Oktay sunumları yetersiz bularak bakanlık heyetine "Buraya hazırlıksız geliyorsunuz" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

ÇARPTILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Söz konusu iddia hakkında açıklama yapan Oktay, ifadeleri doğrularken, "çarpıtıldığını" ileri sürdü. Oktay şunları yazdı:

“Dış menşeli bir medya kuruluşunun haberi kaynak gösterilerek özellikle bazı çevrelere ait basın yayın organlarında yer verilen TBMM Dışişleri Komisyonumuz ile Dışişleri Bakanlığı arasında yaşandığı iddia edilen haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir.

Dışişleri Bakanımız, ilgili Bakan Yardımcılarımız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Komisyonumuza her zaman çok kıymetli katkılar vermektedirler.

Muhalefet dahil bütün Komisyonumuz her fırsatta kendilerine takdir ve teşekkürlerini iletmiştir.

Küresel ve bölgesel alanda çok kritik günlerden geçerken, Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum...

Dışişleri Bakanımız ile ilişkimiz sadece mesai arkadaşlığı ile sınırlı değil, kadim bir dostluğa dayanır.

Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyiz. Farklı beklentiler içerisinde olanlara sesleniyorum:

"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ!"