AKP'li Fuat Oktay Hakan Fidan'ın ekibini herkesin önünde fırçaladı!

2018–2023 yılları arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yürüten Fuat Oktay, Meclis'teki Dışişleri komisyon toplantısında söz alarak, bakanlık yetkililerinin hazırlık düzeyini yeterli bulmadığını dile getirdi. Komisyonun AKP'li Başkanı Fuat Oktay, sunumların içeriğinin anlaşılır olmadığını belirterek, yapılan bilgilendirmelerin detaydan yoksun olduğunu söyledi.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

DW Türkçe’nin haberine göre Oktay, komisyondaki görüşmeler sırasında Hakan Fidan'ın yardımcılarını ve bakanlık bürokratlarını sert bir dille uyardı. Oktay özellikle askeri ve ekonomik boyutu bulunan anlaşmalarda yeterli bilgi verilmediğini söyledi. Yapılan sunumların bu ihtiyacı karşılamadığını savunan Oktay, bakanlık heyetine yönelik eleştirilerini sert ifadelerle sürdürdü.

Hakan Fidan ABD'nin seçimi mi?

"SUNUMLAR YETERİNCE AÇIKLAYICI DEĞİL"

Fuat Oktay'ın çıkışının ardından Hakan Fidan’ın yardımcılarından biri tarafından yapılan bilgilendirme de Oktay’ı tatmin etmedi. Oktay, sunumların ardından söz alarak, aktarılan bilgilerin kendi zihninde net bir tablo oluşturmadığını ifade etti. Diplomatik bir dil kullanıldığını ancak yürütülen çalışmaların komisyon üyelerine açık biçimde aktarılmadığını dile getirdi.

MUHALEFETİN BAKAN TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Komisyon toplantısında muhalefet milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın doğrudan komisyona gelerek bilgi vermesi gerektiğini savundu. Bu talep, toplantının ilerleyen bölümünde tartışma konusu oldu.

Muhalefetin çağrısına yanıt veren Komisyon Başkanı Fuat Oktay, bakan yardımcılarının bakanı temsilen toplantılara katıldığını belirtti. Oktay, bu nedenle Hakan Fidan’ın toplantıya bizzat katılmasının zorunlu olmadığı görüşünü dile getirdi.