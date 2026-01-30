İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurtdışı bağlantılı “Gündoğmuşlar” adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, kasten öldürme, yaralama, tehdit, yağma ve iş yeri kurşunlama gibi ağır suçlarla ilişkilendirilen örgüt, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteriyordu. Örgütün yönetici kadrosunun yurtdışında olduğu belirtildi.

Örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 kişi, bu sabah saat 07.00’de İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek, bir çelik yelek, 12 adet uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ele geçirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılık, tüm suç örgütlerine karşı yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Savcılığın açıklaması şöyle: