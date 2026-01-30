Gündoğmuşlar çetesine operasyon! 10 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurtdışı bağlantılı “Gündoğmuşlar” adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, kasten öldürme, yaralama, tehdit, yağma ve iş yeri kurşunlama gibi ağır suçlarla ilişkilendirilen örgüt, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteriyordu. Örgütün yönetici kadrosunun yurtdışında olduğu belirtildi.
Örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 kişi, bu sabah saat 07.00’de İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek, bir çelik yelek, 12 adet uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ele geçirildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI
Başsavcılık, tüm suç örgütlerine karşı yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Savcılığın açıklaması şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle birlikte İstanbul ilimiz başta olmak üzere ülkemiz genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, başta kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama eylemlerini matuf ve yönetici kadrosunun yurtdışında bulunduğu yeni nesil suç örgütlerinden "Gündoğmuşlar" suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüpheli bugün saat 07:00 itibariyle gerçekleştirilen eşzamanlı yakalama ve gözaltı işlemi sonucu gözaltına alınmış, ikametlerinde yapılan aramalarda; -1 adet ruhsatsız tabanca -12 adet fişek -1 adet çelik yelek -12 adet uyuşturucu hap -10 gram uyuşturucu madde -1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Tüm suç örgütlerine yönelik soruşturmalar kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."