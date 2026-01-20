Burak Tunçel’e yönelik kalaşnikoflu saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı

Dinçer GÖKÇE

Olay geçen 15 Ocak günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Halktv.com.tr’nin ulaştığı görüntülere göre, biri aracı kullanan olmak üzere toplam 3 kişinin içinde olduğu siyah renkli bir araç, Tunçel’in aracının hemen yanına park edildi. Burak Tunçel, aracına biner binmez hemen yanında duran siyah araçtan iki kişi indi.

ÇAPRAZ ATEŞ ALTINA ALDILAR

Ellerinde kalaşnikof silah bulunan 2 saldırgan, Burak Tunçel’i (25) çapraz ateş altına almaya başladı. Yüzü kar maskeli 2 saldırgandan biri, aracın yan tarafından diğeri ise ön camdan Tunçel’e doğru ateş etti. Saldırı 10 saniye kadar sürdü. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi kovanı buldu.

MASKESİNİ ÇIKARDI ARAÇTAN İNDİ

Olayın yaşandığı yeri gören marketin kamerasına yansıyan görüntülere göre, iki saldırgan araçlarına bindikten 30 saniye kadar bekledikten sonra araçtan bir kez daha iniyor. Aracın sağ arka koltuğunda oturan kişinin bu esnada yüzünde maske olmadığı görüldü. Bu kişi araçtan çıkıp birkaç adım uzaklaştıktan sonra yeniden araca binince, araç olay yerinden uzaklaştı.

OLAYDA KULLANILAN ARAÇ YAKILDI

Burak Tunçel, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla araç içinde can verdi. Saldırıda kullanılan aracı Eyüp Kemerburgaz’da yakan saldırganlar ticari bir taksi ile İstanbul Anadolu yakasına geçti. Bu kişiler, ikinci bir araç kullanarak Tuzla’daki bir otele gitti.

SALDIRGANLAR OTELDEN KAÇTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Burak Tunçel’in aracıa GPS cihazı yerleştiren kişi, saldırganların kaçışına yardım eden kişiler ile otel sahibi ve otel çalışanını gözaltına aldı. Geçen cuma günü otele yapılan baskında ise, saldırganların kısa süre önce bulundukları yeri terk ettikleri anlaşıldı. Gözaltına alınan 9 kişi ise adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 6’sı tutuklandı.

ÇETELER ARASI SAVAŞIN SONUCU

Cinayete kurban giden Burak Tunçel’in, olaydan 10 gün kadar önce cezaevinden çıktığı gündeme gelmişti. 12 ayrı suç kaydı bulunan Tunçel’in, iki çete grubu arasındaki hesaplaşmanın kurbanı olduğu anlaşıldı. Saldırının, firari konumdaki Uğurcan Gündoğmuş’un başında olduğu Gündoğmuşlar çetesinin, Kağıthane’de etkili olan Anucurlar çetesine yönelik geliştiği kaydediliyor.