Burak Tunçel’e yönelik kalaşnikoflu saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma:
Kağıthane’de öldürülen Burak Tunçel’e yönelik saldırının en net görüntüsüne Halktv.com.tr ulaştı. 9 saat boyunca pusuda bekleyen 3 kişiden 2’si, aracına binen Tunçel’i çapraz ateşe tuttu. Saldırganlar olayda kullandıkları aracı yaktı. Cinayete ilişkin 6 kişi tutuklandı. Ancak, bu kişiler arasında saldırıyı gerçekleştiren kişilerin olmadığı öğrenildi. Cinayet ise çeteler arası hesaplaşma.

Dinçer GÖKÇE

Olay geçen 15 Ocak günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Halktv.com.tr’nin ulaştığı görüntülere göre, biri aracı kullanan olmak üzere toplam 3 kişinin içinde olduğu siyah renkli bir araç, Tunçel’in aracının hemen yanına park edildi. Burak Tunçel, aracına biner binmez hemen yanında duran siyah araçtan iki kişi indi.

ÇAPRAZ ATEŞ ALTINA ALDILAR

Ellerinde kalaşnikof silah bulunan 2 saldırgan, Burak Tunçel’i (25) çapraz ateş altına almaya başladı. Yüzü kar maskeli 2 saldırgandan biri, aracın yan tarafından diğeri ise ön camdan Tunçel’e doğru ateş etti. Saldırı 10 saniye kadar sürdü. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi kovanı buldu.

Kağıthane'de gündüz vakti kanlı infaz: Uzun namlulu silahlarla vurdularKağıthane'de gündüz vakti kanlı infaz: Uzun namlulu silahlarla vurdular

MASKESİNİ ÇIKARDI ARAÇTAN İNDİ

Olayın yaşandığı yeri gören marketin kamerasına yansıyan görüntülere göre, iki saldırgan araçlarına bindikten 30 saniye kadar bekledikten sonra araçtan bir kez daha iniyor. Aracın sağ arka koltuğunda oturan kişinin bu esnada yüzünde maske olmadığı görüldü. Bu kişi araçtan çıkıp birkaç adım uzaklaştıktan sonra yeniden araca binince, araç olay yerinden uzaklaştı.

tunlcel.png

OLAYDA KULLANILAN ARAÇ YAKILDI

Burak Tunçel, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla araç içinde can verdi. Saldırıda kullanılan aracı Eyüp Kemerburgaz’da yakan saldırganlar ticari bir taksi ile İstanbul Anadolu yakasına geçti. Bu kişiler, ikinci bir araç kullanarak Tuzla’daki bir otele gitti.

SALDIRGANLAR OTELDEN KAÇTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Burak Tunçel’in aracıa GPS cihazı yerleştiren kişi, saldırganların kaçışına yardım eden kişiler ile otel sahibi ve otel çalışanını gözaltına aldı. Geçen cuma günü otele yapılan baskında ise, saldırganların kısa süre önce bulundukları yeri terk ettikleri anlaşıldı. Gözaltına alınan 9 kişi ise adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 6’sı tutuklandı.

Kağıthane'deki kanlı infaz için 9 saat pusuya yatmışlar: Şoke eden GPS detayı ve 37 mermiKağıthane'deki kanlı infaz için 9 saat pusuya yatmışlar: Şoke eden GPS detayı ve 37 mermi

ÇETELER ARASI SAVAŞIN SONUCU

Cinayete kurban giden Burak Tunçel’in, olaydan 10 gün kadar önce cezaevinden çıktığı gündeme gelmişti. 12 ayrı suç kaydı bulunan Tunçel’in, iki çete grubu arasındaki hesaplaşmanın kurbanı olduğu anlaşıldı. Saldırının, firari konumdaki Uğurcan Gündoğmuş’un başında olduğu Gündoğmuşlar çetesinin, Kağıthane’de etkili olan Anucurlar çetesine yönelik geliştiği kaydediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Türkiye
Kırklareli'de sahte savcı tuzağı! 3 tutuklama
Kırklareli'de sahte savcı tuzağı! 3 tutuklama
14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti
14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti