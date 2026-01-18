Kağıthane'deki kanlı infaz için 9 saat pusuya yatmışlar: Şoke eden GPS detayı ve 37 mermi

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde, 15 Ocak günü meydana gelen olayda, yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Burak Tunçel (25), aracına bindiği sırada, yanında park halindeki araçta bekleyen maskeli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. İkisi kalaşnikof kullanan üç saldırgan, Tunçel’e mermi yağdırdı.

GÜNLERCE TAKİP ETMİŞLER!

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, saldırganların planlı bir suikast gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlıların, Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip cihazı) yerleştirerek hareketlerini izledikleri belirlendi.

Kağıthane'deki otomatik silahlı infazda üç gözaltı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay günü saat 03.00'te pusunun kurulacağı noktaya gelen saldırganların, Tunçel'in evden çıkıp aracına binmesi için 9 saat boyunca araç içinde bekledikleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİLER!

Saldırının ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken izlerini kaybettirmek için kullandıkları siyah otomobili Kemerburgaz-Göktürk mevkisinde ateşe verdikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Kulak, boyun, göğüs ve sırtına çok sayıda kurşun isabet eden Burak Tuncel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kabarık bir suç dosyası olduğu ortaya çıktı.

Tunçel'in; Uyuşturucu madde kullanmak, Açıktan hırsızlık, Mala zarar verme gibi suçlardan toplam 12 adet suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu ortaya çıktı.