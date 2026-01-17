Kağıthane'deki otomatik silahlı infazda üç gözaltı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, 15 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel (25), 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2’si, otomatik silahlarla Tunçel’e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kısa sürede olay yerine ulaşarak ağır yaralı Tunçel’e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRIDA 37 MERMİ ATEŞLENDİ

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki delilleri toplarken, yapılan incelemelerde 37 mermi kovanına rastladı.

MASKELİ SALDIRGANLAR KAÇARKEN KAMERADA

Silahlı saldırı anı ve saldırganların ateş ettikten sonra araçla kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Başka bir görüntüde ise maskeli saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"30 TANE KURŞUNU SIKTILAR ÇOCUĞA"

Mikail Çakar, "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi.

"HERHALDE CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ"

Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani." ifadelerini kullandı. Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.