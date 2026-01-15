Kağıthane'de gündüz vakti kanlı infaz: Uzun namlulu silahlarla vurdular

Türkiye'deki çeteleşmenin en göstergelerinden birisi bugün İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre ilçedeki Hamidiye Mahallesi'ne aracını park eden Burak Tunçel (26), kar maskesi takan iki saldırgan tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Sürücü saldırı conucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganlar, geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Tunçel, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tunçel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.