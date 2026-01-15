Kağıthane'de gündüz vakti kanlı infaz: Uzun namlulu silahlarla vurdular

Yayınlanma:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, kar maskeli iki şahıs, uzun namlulu silahlarla bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı.

Türkiye'deki çeteleşmenin en göstergelerinden birisi bugün İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre ilçedeki Hamidiye Mahallesi'ne aracını park eden Burak Tunçel (26), kar maskesi takan iki saldırgan tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

İşte Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e saldırı görüntüleri: Altından Ay çetesi çıkmıştıİşte Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e saldırı görüntüleri: Altından Ay çetesi çıkmıştı

kkagithane-infaz.jpg

Sürücü saldırı conucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganlar, geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

kagithane.jpg

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Tunçel, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Casperlar'ın İstanbul'daki 'haraç ağı' ortaya çıktı!Casperlar'ın İstanbul'daki 'haraç ağı' ortaya çıktı!

Tunçel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Türkiye
Güvenliğin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: Eşi 350 bin lira kaptırdı
Güvenliğin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: Eşi 350 bin lira kaptırdı
Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı
Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı
İliç davasında reddi hâkim talebi reddedildi
İliç davasında reddi hâkim talebi reddedildi