Casperlar'ın İstanbul'daki 'haraç ağı' ortaya çıktı!

BirGün yazarı Ayça Söylemez, kaleme aldığı "İstanbul’da haraç ağı" başlıklı yazısında , çete şiddetinin yıllarca sadece kentin çeperlerindeki yoksul mahallelerin sorunu zannedildiğine dikkat çekti. Belki de sırf bu yüzden yetkililerce yeterince önemsenmeyen bu şiddet dalgası, Söylemez'in aktardığına göre artık kiraların astronomik olduğu, adına “nezih” denilen semtlerin kapısına dayandı.

Yazıda, lüks semtlerdeki işyerlerinden "sokağın hakkı" adı altında haraç kesilmek istendiği, esnafın açıkça tehditlere maruz bırakıldığı vurgulanıyor. Söylemez, çetelerin arada sırada bazı kurşunlama olaylarıyla gündeme gelse de çoğunlukla "güvenli" olarak bilinen ilçelerde de hüküm sürmeye çalıştığını belirterek şu tespiti yaptı: Çeteler artık mahalleden çıktı, hedeflerinde bütün bir İstanbul var.

İDDİANAMEDEN ÇIKAN KORKUNÇ TABLO

Söylemez'in yazısında detaylarına yer verdiği "Casperler" iddianamesi, tehlikenin boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Liderliğini "Hamuş" kod adlı İsmail Atız’ın yaptığı bu çetenin, Bahçelievler (Şirinevler) başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerini merkez üssü olarak kullandığı belirtildi. Söylemez, iddianamede zanlıların; uyuşturucu madde ticareti, yağma ve tetikçilik gibi suçlarla "maddi kazanç elde edebilecekleri her türlü gayri meşru faaliyet alanlarında yer aldıklarının tespit edildiğinin" altını çiziyor.

Ancak yazarın dikkat çektiği asıl nokta, çetenin "faaliyet" alanının sadece bu bölgelerle sınırlı kalmaması. Söylemez'in aktardığı listeye göre; Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Beykoz, Fatih, Bakırköy, Sarıyer gibi kentin en merkezi noktaları iddianamede suç mahalli olarak geçiyor. Çekmeköy, Pendik, Avcılar, Başakşehir, Tuzla, Sultanbeyli, Esenyurt, Esenler, Güngören, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve Sultangazi de listede. Üstelik bu yapı; İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Adana’daki bazı gasp, yağma ve silahlı saldırılardan da sorumlu tutuluyor.

'Casperlar' operasyonunda yakalanan 97 kişi adliyede

MİLYONLUK HARAÇLAR VE KURŞUN YAĞMURU

Söylemez'in yazısında paylaştığı bilgilere göre, işletmelerden istenen rakamlar dudak uçuklatıyor. Kimilerinden 3, kimilerinden 5, 8 hatta 15 milyon lira haraç isteniyor. Yazar, bu parayı ödemeyen işletmelerin kurşunlanmasıyla ilgili dosyada sayfalarca müşteki beyanı bulunduğunu belirtiyor.

İddianameye yansıyan 116 suçlamadan öne çıkanlar İstanbul sokaklarındaki dehşeti gözler önüne seriyor:

Kadıköy: 14 Kasım 2024’te sabah saat 05:30 sıralarında Feneryolu Mahallesindeki Kale Taksi isimli iş yeri ateşe verilerek mala zarar verme eylemi gerçekleştirildi.

Beşiktaş: 5 Mayıs 2025’te Etiler Mahallesi’nde bulunan Nolimit SC Oto Galeri silahlı saldırıya uğradı.

Cinayet: 14 Nisan 2025’te Sinanpaşa Mahallesi’ndeki Fennos Cafe’de Cengiz Şire ateşli silahla katledildi.

Bakırköy: 29 Temmuz 2024’te Sakızağacı Mahallesi’ndeki "Oh Olsun" isimli işyeri önünde, işyeri yetkilisi B.K. ve bir müşteri silahla kasten yaralandı. Aynı mahalledeki XS Club’a ise 3 Ağustos 2024’te silahlı saldırı düzenlendi.

TEK BİR ÇETE İSTANBUL'A MEYDAN OKUYOR

Saldırılar kentin her iki yakasında da sürüyor:

Beykoz: 29 Haziran 2025’te Çubuklu Mahallesi’ndeki Hisar Motors kurşunlandı.

Şişli: 24 Mart 2025’te Grand Aras Otel içindeki Han Aras Restoran’ında üç kişinin yaralandığı silahlı saldırı gerçekleşti.

Ayça Söylemez yazısını, haritaya bakıldığında yüzleşilen o acı gerçekle bitirdi: Sorun giderek büyüyor. Tek bir çete dahi, devlet otoritesine meydan okuyarak tüm İstanbul’da kendi "haraç ağını" kurmaya çalışıyor.