İşte Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e saldırı görüntüleri: Altından Ay çetesi çıkmıştı

Yayınlanma:
Üsküdar'da sabah saatlerinde kaldığı otele giriş yaparken, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının Haliç Köprüsü'ndeki saldırıdan sağ kurtulduktan sonra Fransa'da öldürülen Halil Ay çetesinin, intikam için düzenlediği iddia edilmişti.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

brahim-gumustekin.webp
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin

Saldırı sonucu ağır yaralanan Gümüştekin hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaldırıldığı özel hastanede hayati tehlikesini atlattığı öğrenilen Gümüşteki'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

brahim-gumustekin.png

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İbrahim Gümüştekin ve Tayfun Yararlı'ya gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz otomobilden inen şüphelinin silahla ateş ederek kaçtığı anlar yer aldı.

halil-ay.webp
Fransa'da öldürülen çete lideri Halil Ay

HALİL AY'IN İNTİKAMI İÇİN YAPILDI

Öte yandan, Halil Ay Haliç Köprüsü'nde 14 Ocak 2023 günü kendisine düzenlenen silahlı saldırıdan kurtulmasının ardından Fransa’ya firar etti. Bunun üzerine Daltonlar Suç Örgütü tarafından Fransa’da yaşadığı evde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay sebebiyle Halil Ay’a pusu kurduğu öne sürülen İbrahim Gümüştekin'in saldırganlara bilgi verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe tribün liderine saldırının perde arkası: Lideri öldürülen çete intikam için yapmışFenerbahçe tribün liderine saldırının perde arkası: Lideri öldürülen çete intikam için yapmış

Çete lideri Halil Ay'a suikast için dehşet verici plan: Emekli polis de sanıklar arasında!Çete lideri Halil Ay'a suikast için dehşet verici plan: Emekli polis de sanıklar arasında!

hail-ay-cetesi.png

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık tutuklamaya sevk yazısında tetikçiler ve şoförün haricinde saldırı öncesi ve sonrasında kendi aracıyla eskortluk yapan Serkan P., saldırganları saklanacakları eve götüren Hacı Tolgahan M. ve şüphelilere yer temin eden Kenan T., ve Şeyhmus D.’nin de “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanması talep edildi.

Daltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusuDaltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusu

Şüpheliler İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadede öldürmek amacıyla hareket etmediklerini Abdurrahman Ay isminde birini de tanımadığını belirtti. Mahkeme ise tüm şüphelilerin savcılığın talebi doğrultusunda tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

