Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile Tahran’da görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“İSRAİL’İN YAYILMACILIĞI BİR NUMARALI TEHDİTTİR”

Hakan Fidan, yaptığı açıklamada “İsrail'in bölgesel yayılmacılığı, bölgede bir numaralı tehdittir. Amacımız ateşkesin devam etmesi, saldırıların son bulması. Uluslararası toplumun da bu konuda elinden geleni yapması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile İran'ın bölgenin 2 güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Fidan, İranlı mevkidaşıyla bölgesel konuları masaya yatırdıklarını belirterek amaçlarının Gazze'de "büyük emeklerle" oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi olduğunu ifade etti. Fidan, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırganlığın da bir an önce son bulması ve bu konuda uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Fidan, aynı zamanda Suriye ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik İsrail yayılmacılığının da "bir an önce durması" için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini bildirdi. Dışişleri bakanlığı görevini yürütürken 4'üncü kez İran'a geldiğini dile getiren Fidan, daha önceki görevlerinde de İran'a gelip gittiğini paylaştı ve işbirliğinden dolayı mevkidaşına teşekkür etti.

Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirten Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti.

“ATMAMIZ GEREKEN ADIMLAR VAR”

Fidan, başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğunu ileterek "Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var." sözlerini sarf etti.

"Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanan Hakan Fidan, İran ile Türkiye'nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip ve iki toplumun birbirine çok yakın olduğuna işaret ederek tarafların yoğun şekilde etkileşim halinde olduğunu ve ticaret yaptığını, her yıl milyonlarca kişinin İran ile Türkiye arasında seyahat ettiğini ve bunu daha sistemli şekilde ileriye taşımak için somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini gördüklerini kaydetti.

VAN’DA İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILACAK!

Erakçi'nin İran'ın Van Başkonsolosluğunun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözlerine binaen konuşan Fidan, "Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız." ifadelerini kullandı.