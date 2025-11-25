Erdoğan'ın en yakınları hakkında konuştuğu iddia edildi: Soylu'dan Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve Hakan Fidan yanıtı

Erdoğan'ın en yakınları hakkında konuştuğu iddia edildi: Soylu'dan Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve Hakan Fidan yanıtı
Yayınlanma:
AKP'li Süleyman Soylu'nun katıldığı bir toplantıda Erdoğan döneminin sonrası için konuştuğu, Bilal Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın olası adaylığını destekleyeceğini söylediği, Hakan Fidan'ı ise eleştirdiği iddia edildi. O iddialara Soylu'dan yanıt geldi.

Eski İçişleri Bakanı AKP'li Süleyman Soylu'nun, geçen hafta katıldığı Ankaralılar Derneği (AHİD) davetinde yaptığı konuşmaya ilişkin ortaya atılan iddialar yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminin sonrası için destekleyeceği isimleri açıkladığı konuşulan soylu'dan iddialara yanıt geldi.

ERDOĞAN'IN EN YAKINLARI HAKKINDA KONUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

T24'ten Tolga Şardan'ın iddiasına göre; Süleyman Soylu, AKP'li siyasetçilerin de bulunduğu etkinlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı eleştirdi.

Soylu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kimi politikalarının olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

erdoganin-en-yakinlari-hakkinda-konustugu-iddia-edildi-soyludan-bilal-erdogan-selcuk-bayraktar-ve-hakan-fidan-yaniti-5.jpg

Erdoğan sonrası adaylık ihtimalinde ise övgülerde bulunduğu Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ı destekleyeceğini söyledi.

erdoganin-en-yakinlari-hakkinda-konustugu-iddia-edildi-soyludan-bilal-erdogan-selcuk-bayraktar-ve-hakan-fidan-yaniti-4.jpg

SOYLU'DAN BİLAL ERDOĞAN, SELÇUK BAYRAKTAR VE HAKAN FİDAN YANITI

Süleyman Soylu, söz konusu iddiaları X hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

Soylu, "Dış politikamız; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığıyla, milletimizin takdir ettiği ve sonuçları itibarıyla hepimizi gururlandıran büyük bir başarıyla yürümektedir. Sayın Dışişleri Bakanımız da bu başarının en güçlü ve en gayretli mümtaz şahsiyetlerinden biridir" dedi.

erdoganin-en-yakinlari-hakkinda-konustugu-iddia-edildi-soyludan-bilal-erdogan-selcuk-bayraktar-ve-hakan-fidan-yaniti-3.jpg

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Fitne, iftira ve yalan rüzgârları arttığına göre, demek ki ateş bacayı sarmış…

O sütunlardan defalarca yalanlarla, fitnelerle, kurgulanmış senaryolarla iftiraya uğradım.

Konuşmacı olduğum toplantıya isimler atfedilerek senaryolaştırılan iddiaların tamamı yalandır.

Hem de “Silivri Yalanları”!

Konuşma metnimde de, yöneltilen sorulara verdiğim cevaplarda da

yazıda bahsedilen şekilde herhangi bir cümle dahi yoktur.

Ayrıca yeri gelmişken açıkça ifade edeyim:

Dış politikamız; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığıyla, milletimizin takdir ettiği ve sonuçları itibarıyla hepimizi gururlandıran büyük bir başarıyla yürümektedir.

Sayın Dışişleri Bakanımız da bu başarının en güçlü ve en gayretli mümtaz şahsiyetlerinden biridir.

Korkmayınız…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın