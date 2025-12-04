Hakan Fidan Gürcü mevkidaşıyla görüştü
Viyana'da düzenlenen AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleniyor.
Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
Bakan Fidan, burada Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.
Bakanlık yetkilisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirildi.
Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel iş birliği çalışmaları masaya yatırıldı.
