Hakan Fidan Gürcü mevkidaşıyla görüştü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleniyor.

Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

HAKAN FİDAN GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, burada Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.

Bakanlık yetkilisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirildi.

Hakan Fidan'dan GKRY tepkisi: Kime sorsak şikayet ediyorlar

Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel iş birliği çalışmaları masaya yatırıldı.