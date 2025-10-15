Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

Yayınlanma:
Şırnak'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S.’ nin (19) ağır yaralandı.

Edirne'de motosiklet kazası: Sürücü 2 aracın ortasına sıkıştı başka otomobilin üzerine düştüEdirne'de motosiklet kazası: Sürücü 2 aracın ortasına sıkıştı başka otomobilin üzerine düştü

GÜVENLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S.’ nin (19) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Görüntülerde, hafif ticari aracın karşı yönde gelen motosikletle çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

