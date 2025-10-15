Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada
Yayınlanma:
Şırnak'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S.’ nin (19) ağır yaralandı.
GÜVENLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S.’ nin (19) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Görüntülerde, hafif ticari aracın karşı yönde gelen motosikletle çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)