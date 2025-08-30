Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
Yayınlanma:
Adana’nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında ilçeye Mithat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 01 VV 790 plakalı otomobil ile 31 ACE 899 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hafif ticari otomobilde sıkışan 2 yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalelerinin ardından yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

