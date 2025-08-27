Hacettepe Hastanesi’nde çıkan yangın panik yarattı!
Ankara'da bulunan Hacettepe Hastanesi Çocuk Acil Bölümü binasının eksi birinci katındaki kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacettepe Hastanesi Çocuk Acil Bölümü’nde eksi birinci katta bulunan kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Çıkan yangın, hastanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken paniğe yol açan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
