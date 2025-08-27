Köylüler taş ocağı projesine karşı ayakta: Hayvancılığımızı, suyumuzu bitirecekler

Bolu’da merkeze bağlı Kol, Bürnük ve Kındıra köylerini kapsayan ormana taş ocağı yapılması amacıyla bir firma tarafından ruhsat alındı. Köyü çevreleyen yeşil ormanı ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Dombay Dere Kanyonu'nun bulunduğu alana taş ocağı yapılması planlanan projeye köylülerden sert tepki geldi. Taş ocağının yapılacağı bölgeye orman içerisinden yol açma çalışmaları başlatılırken köyün merasında bir araya gelen yurttaşlar, “Ormanlar milli servettir. Orman, orman içerisinde büyür', 'Bolu'da orman ve çevre katliamına hayır” yazılı pankartlar açarak durumu protesto etti.

Köylüler adına açıklamayı yapan Avukat Harun Demirel, Dombay Dere Kanyonu’nun ekonomik nedenlerle yok edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek "Burada köylümüzün haricen öğrendiğine göre bir taş ocağı projesi ve kalker ocağı projesi, taş kırma eleme tesisi yapılmaya çalışılıyor. Buna ilişkin olarak bir ruhsatlandırma çalışması içerisine girişildiği öğrenilmiştir” ifadelerini kullandı.

“KATLİAMDAN ÖTEYE GEÇMEYECEK”

Bölgede, emsal projelerde zorunlu olan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu aşamasına geçilmediğini ifade eden Demirel, "Dolayısıyla burada yürütülmek istenen projenin çevreye, doğaya, suya, insan hayatına ve diğer canlılara ne tür olumsuz etkisinin olacağına dair hiçbir somut tespit yoktur. Bu şartlar altında bu projenin hayata geçirilmesine izin vermek, açıkçası katliamdan öteye geçmeyecek. Bunun kabulü gerek köylümüz gerek vatandaşımız açısından mümkün değildir. Geçmiş kuşaklardan bize miras kalmış olan doğal güzellikleri koruma borcu altında olduğumuz bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir" sözlerini sarf etti.

“BU TABİAT BOZULURSA NE OLACAK?”

Köylülerden Vedat Bilgili ise, "Su kaynaklarımız yok olacak. Hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımız oralarda geziyor. Küçük meralar var. O meralar elimizden alınacak, oralara çıkamayacağız. Hayvancılığımızı bitirecekler. Bizim suyumuzu bitirecekler. Biz burada ne yapacağız? Orman köylüsüyüz, bu orman köyünde ne olur? Hayvancılık olur” sözlerini iletti.

Bilgili, sözlerinin devamında “Bizim elimizden bunlar alınırsa, bu dağlar alınırsa, bu güzelim ormanlar yok olursa, bu tabiat burada bozulursa ne olacak? Şimdi orada 2 tane kanyon var. Böyle büyük bir dere var. Bu dereleri açın, temizleyin, buraları turizme açın. Başka bir şey yapın burada” ifadelerini kullandı.

